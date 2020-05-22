22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:40 Başakşehir Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Unutulmaz Maçlar
01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
02:40 Trabzonspor Goller
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 Brezilya - Almanya
03:00 Arjantin - Hırvatistan
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Bir Zamanlar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Nostaljik Maçlar
05:55 Kamu Spotu Evde Spor
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:50 Fenerbahçe Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hırvatistan - İspanya
07:00 Fransa - Belçika
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Fransa - Belçika
10:30 Tottenham - Milan
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay
12:15 Venezuela - Arjantin
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Kayserispor
16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
18:40 İtalya Kupası Özetler
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Muhammed Salah Goller
21:50 Bundesliga
22:00 Spor Akşamı
23:00 Türkiye - Brezilya