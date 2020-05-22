22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

22 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Galatasaray Goller 00:40 Başakşehir Goller 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 Unutulmaz Maçlar 01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 02:40 Trabzonspor Goller 02:40 Siyah Beyaz Anılar 02:55 Spor Kitaplığı 03:00 Brezilya - Almanya 03:00 Arjantin - Hırvatistan 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:40 Bir Zamanlar 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Nostaljik Maçlar 05:55 Kamu Spotu Evde Spor 06:00 Süper Lig Özetler 06:30 Lig Hatırası 88 - 89 06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller 06:50 Fenerbahçe Goller 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hırvatistan - İspanya 07:00 Fransa - Belçika 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Fransa - Belçika 10:30 Tottenham - Milan 12:10 Spor Kitaplığı 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay 12:15 Venezuela - Arjantin 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Galatasaray - Kayserispor 16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller 18:40 İtalya Kupası Özetler 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Nostaljik Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 88 - 89 21:25 Ustalara Saygı 21:50 Muhammed Salah Goller 21:50 Bundesliga 22:00 Spor Akşamı 23:00 Türkiye - Brezilya

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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