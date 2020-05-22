22 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

22 Mayıs 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 00:20 Mesnevi'den Hikayeler 01:00 Kuşlarla Yolculuk 01:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 02:00 Sahur Bereketi 03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:45 Sağlıklı Mutfak 04:45 Vefa Dediğin 05:25 Tam Zamanı 05:30 Vefa Dediğin 05:35 Dert Ortağı 06:00 Vefa Dediğin 06:00 Sağlıklı Mutfak 06:10 Bir Yusuf Masalı 07:00 Bir Yusuf Masalı 08:40 Yamak Ahmet 09:30 İyi Fikir 11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:10 Vefa Dediğin 12:20 Tam Zamanı 12:45 Dert Ortağı 13:15 Zinde Kal 14:15 Sağlıklı Mutfak 15:15 Uzaktan Erişim 16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu: Hikayeler 16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu Hikayeler 17:45 Doğrusu Ne? 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:30 Ev Yapımı 20:30 Kalk Gidelim Eve 21:00 Evde Bayram Konserleri: Yusuf Güney 22:00 Kalk Gidelim Eve 23:15 Mesnevi'den Hikayeler 23:40 Kuşlarla Yolculuk

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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