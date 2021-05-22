22 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Marcel Desailly The Rock

12:00 Gamer

13:00 Taraftar

13:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 Beşiktaş Şampiyonluk Öyküsü

15:30 Sezonun Golleri: Beşiktaş

16:15 Sezonun Golleri: Galatasaray

17:00 1. Lig

18:00 İstanbulspor - Altay

18:45 1. Lig

19:00 İstanbulspor - Altay

20:00 1. Lig

21:00 Y. Samsunspor - Altınordu

21:45 1. Lig

22:00 Y. Samsunspor - Altınordu

23:00 1. Lig