Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Taraftar
00:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Marcel Desailly The Rock
12:00 Gamer
13:00 Taraftar
13:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:00 Futbolun Şehirleri
15:00 Beşiktaş Şampiyonluk Öyküsü
15:30 Sezonun Golleri: Beşiktaş
16:15 Sezonun Golleri: Galatasaray
17:00 1. Lig
18:00 İstanbulspor - Altay
18:45 1. Lig
19:00 İstanbulspor - Altay
20:00 1. Lig
21:00 Y. Samsunspor - Altınordu
21:45 1. Lig
22:00 Y. Samsunspor - Altınordu
23:00 1. Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika