Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:05 Taktik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Freiburg - Bayern Münih
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Yüz Yüze Futbol
10:25 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
12:15 Spor Bülteni
12:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
14:55 Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka
17:00 Hedef Süper Lig
17:55 İstanbulspor - Altay
20:00 Hedef Süper Lig
20:55 Yılport Samsunspor - Altınordu
23:00 Hedef Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika