22 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:40 İmparatoriçe Ki

06:55 Yeşil Deniz

09:00 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

11:40 Anneler Stüdyo

13:30 Masumlar Apartmanı

15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı