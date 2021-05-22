Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:00 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:40 Anneler Stüdyo
13:30 Masumlar Apartmanı
15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika