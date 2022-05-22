22 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe

02:45 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 İH Konyaspor

04:45 1. Lig Haftanın Golleri

05:00 Altay - Kasimpaşa

06:45 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Dg Sivasspor - Y. Kayserispor

08:45 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Süper Hikayem

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 M. Başakşehir - Trabzonspor

15:00 beIN Süper Lig

16:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 A. Demirspor - Göztepe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio