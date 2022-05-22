Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe
02:45 1. Lig Haftanın Golleri
03:00 İH Konyaspor
04:45 1. Lig Haftanın Golleri
05:00 Altay - Kasimpaşa
06:45 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Dg Sivasspor - Y. Kayserispor
08:45 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Süper Hikayem
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 M. Başakşehir - Trabzonspor
15:00 beIN Süper Lig
16:00 M. Başakşehir - Trabzonspor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 A. Demirspor - Göztepe
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Son Dakika › TV › 22 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika