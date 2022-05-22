22 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

22 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

22.05.2022 06:42
22 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

22 Mayıs 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Kano Sprint Dünya Kupası

00:55 Haberler

01:00 Bisiklet: İtalya Turu

02:30 Etcr Dünya Kupası

03:00 Roland Garros En İyiler

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 Roland Garros En İyiler

06:30 Building The Legend

07:30 Binicilik

08:45 Etcr Dünya Kupası

09:30 Bisiklet: Burgos Turu

10:30 Bisiklet: İtalya Turu

11:25 The Minute

11:30 Tenis: Roland Garros

14:00 Tenis: Roland Garros

17:00 Tenis: Roland Garros

19:00 Tenis: Roland Garros

22:00 Tenis: Roland Garros

23:00 Etcr Dünya Kupası

YORUMLAR
500
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası sona erdi Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası sona erdi 21 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı 21 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Dünya Kupası, Eurosport, Haberler, Kano, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 22 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
01:03 Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
01:02 Tabelada numarası yandı, stat ayağa kalktı! Burak Yılmaz taraftara böyle veda etti
01:01 Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 06:59:35. #1.11#
SON DAKİKA: 22 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement