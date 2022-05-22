22 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Gönül Dağı

04:55 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kameralı Adam

13:50 Sosyete Şaban

15:55 Kara Tahta

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 Kasaba Doktoru