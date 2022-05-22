22 Mayıs 2022 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 On Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panorama

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star 2022

20:00 Survivor All Star 2022