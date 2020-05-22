22 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Lacivert beyazlılar, THY EuroLeague'de sezonun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda Merter Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçecek.

Süper Lig ekipleri kalan 8 hafta için antrenmanlarını sürdürecek.

Siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki çalışmalarına yapacağı çift idmanla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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