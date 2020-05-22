22 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yapacağı çift idmanla devam edecek.FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.TRABZONSPORBordo mavili takımda, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanlarla çalışmalar sürecek.SÜPER LİGSüper Lig ekipleri kalan 8 hafta için antrenmanlarını sürdürecek.ANADOLU EFES
Lacivert beyazlılar, THY EuroLeague'de sezonun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda Merter Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçecek.