22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul şehrinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 27 dereceyi bulacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara şehrinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.