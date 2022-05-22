22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu - Son Dakika
Üye Girişi

22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu

22.05.2022 07:30
22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporuna göre Hava sıcaklıklarının Pazar günü mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta başından itibaren yağışla birlikte azalacağı kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul şehrinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 27 dereceyi bulacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara şehrinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

YORUMLAR
500
Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi! Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi! Tunç Soyer Bosna Hersek Heyetini Ağırladı Tunç Soyer Bosna Hersek Heyetini Ağırladı

Meteoroloji, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu - Son Dakika


Son Dakika
07:30 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
07:21 Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı
01:05 Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
01:03 Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
01:02 Tabelada numarası yandı, stat ayağa kalktı! Burak Yılmaz taraftara böyle veda etti
01:01 Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 07:45:47. #1.11#
SON DAKİKA: 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement