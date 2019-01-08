22 Milyon Saat Daha Fazla Çalıştılar
1 saat önce
POLİS Sendikası Başkanı Oliver Malchow, bu yıl ve gelecek yıllarda da polisin fazla mesai yapacağına işaret ederken "Bizim hesaplarımıza göre polisin fazla mesai yapması kısa vadede sürecek.
POLİS Sendikası Başkanı Oliver
Malchow, bu yıl ve gelecek yıllarda da polisin fazla mesai yapacağına işaret ederken "Bizim hesaplarımıza göre polisin fazla mesai yapması kısa vadede sürecek. İş koşullarında bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.44 BİN POLİS ALINACAK
Polisin yoğun mesaisini düşürmek ve emniyetteki açığı kapatmak için federal hükümet 2021 yılına kadar 44 bin polis alımı gerçekleştirecek. Bu kadar yeni polisin işe alımının da açığı kapatmaycağını belirten Malchow, daha fazla polisin işe alınmasını talep etti. Polis Sendikası Başkanı, Almanya
'da polis yükünün eşit dağılmadığına da dikkat çekerek, yoğun mesainin sık sık ülke liderlerinin Almanya'yı ziyaret etmesine, durmak bilmeyen gösterilerin yapılmasına bağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:55
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