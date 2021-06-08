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22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu - Son Dakika

22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu

08.06.2021 14:52

- 22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu Başkan Çerçioğlu; "Bu araçlar Aydın halkının" Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü iş makinesi filosuna eklenen 39 yeni araç düzenlenen törenle Aydınlı vatandaşların hizmetine sunuldu.

- 22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu

Başkan Çerçioğlu; "Bu araçlar Aydın halkının"

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü iş makinesi filosuna eklenen 39 yeni araç düzenlenen törenle Aydınlı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Aydın genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi filosuna 39 yeni araç daha ekledi. ASKİ, 37 adet kazıcı yükleyici, 1 adet toprak silindiri ve 1 adet greyder ile filosunu güçlendirirken, yeni araçlar düzenlenen törenle Aydınlıların hizmetine sunuldu. Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Aydın'ın her köşesinde kalıcı, işlevsel ve modern altyapı hatları oluşturmak için çalışan ASKİ ekipleri, Atatürk Kent Meydanı'nda sergilenen yeni araçlarla birlikte gücüne güç katarak çalışma hızını daha da artıracak.

Yeni araçlar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkac, Aydınlıların hizmetine sunulan 39 yeni araç ile il genelindeki hizmetlerin katlanarak devam edeceğini belirterek "Bu 39 yeni aracımız 22,6 milyon TL'ye satın alınmış ve hepsi kendi öz malımızdır. Bize bu imkanları sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu araçlar Aydın halkının"

Her zaman Aydın halkına daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Kaynaklarımızı halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla hizmet edebilmek için etkin ve verimli kullanıyoruz. Bu imkanları bize Aydın halkı sağladı. Bu araçları biz Aydın halkının vergileriyle aldık. Yani bu araçlar Aydın'ın ve şimdi de Aydın halkına daha iyi hizmet verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Dünya ve ülke genelinde ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor ama Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar güçlü bir belediye olduğunu bir kez daha görmüş oldunuz. Tekrar Aydın halkına minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilirken, araçların Aydın'a hayırlı olması temenni edildi. Başkan Çerçioğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte araçlarda inceleme yaptı. İş makinelerinden birisinin şoför koltuğuna geçen Başkan Çerçioğlu, ilk kontağı çevirirken, araçlar Aydın'ın hizmetine sunuldu.

22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu
22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 22 milyonluk yeni iş makineleri, Aydınlıların hizmetine sunuldu - Son Dakika


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