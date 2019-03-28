22'nci Bayındır Çiçek Festivali İçin Geri Sayım
2 saat önce
Bayındır Belediyesi'nin ''Çiçeğin Hikayesi Burada Başladı'' sloganıyla yola çıktığı Uluslararası Çiçek Festivali 22'nci kez kapılarını açıyor.
22.Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, misafirlerine keyifli anlar yaşatmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çiçekçiliğin lokomotifi olan Bayındır, sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Bayındırlı çiçek üreticileri festival'de ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyorlar. Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'ne herkesin davetli olduğunu belirten Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, birbirinden renkli etkinliklerle misafirlerimiz çiçek festivalinin tadını doyasıya çıkaracak dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
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