22'nci Bayındır Çiçek Festivali İçin Geri Sayım

22.Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali 1-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, misafirlerine keyifli anlar yaşatmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çiçekçiliğin lokomotifi olan Bayındır, sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Bayındırlı çiçek üreticileri festival'de ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyorlar. Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'ne herkesin davetli olduğunu belirten Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, birbirinden renkli etkinliklerle misafirlerimiz çiçek festivalinin tadını doyasıya çıkaracak dedi.