22'nci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı'nın işbirliğiyle pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen 22'nci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali açılış töreni, sahnelenen ilk oyun ile başladı. Törende konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Rahmetli Sakıp Sabancı'nın özellikle Adana'da başlattığı bu festival, bizim için bambaşka bir yer tutuyor" diye konuştu.

Kentteki Merkez Park Amfi Tiyatro Park Sahnesi'nde gerçekleşen gösterime ve açılışa Adana Valisi Süleyman Elban, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'TİYATRONUN BİZDEKİ YERİ BAMBAŞKA'Törende konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, pandemi şartlarında sanatseverlerle bir arada olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Vakıf olarak düzenlediğimiz tiyatro festivali, 22 yıldır devam ediyor. Sanat, çok önemli bir dönüştürücüdür. Vakıf olarak ilk günden bu yana birçok müze, tiyatro salonları inşa ettik. Bunlardan en önemlisi de Adana'daki Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'dir. Tiyatronun bizdeki yeri bambaşka. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın özellikle Adana'da başlattığı bu festival, bizim için bambaşka bir yer tutuyor" diye konuştu.'ADANA SANATA DOYACAK'Adana Valisi Süleyman Elban ise festivalin nisan ayında yapılmasının gündeme geldiğini ancak garanti olması için Mayıs ayında yapılmasına karar verdiklerini belirterek, "Sanatseveler den güç alarak, 'Koronavirüs sanatseverleri sevmez. Çünkü onlar başkalarının hayatlarını onlardan daha fazla düşünür, değer verir' diye düşündük. Biz de bu inanç ve cesaretle düzenlemeye karar verdik. İlimiz bu açıdan Türkiye'de çok iyi durumda. Dolayısıyla ülkemiz, koronadan yorulmuş tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bir ayı aşkın süre Adana sanatla buluşacak ve doyacak" diye konuştu.??NEVRA SEREZLİ'YE 'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'Konuşmaların ardından ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nevra Serezli'ye 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Nevra Serezli, ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban ve Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'tan aldı.'BAŞARI BİR YOLCULUKTUR, VARIŞ NOKTASI DEĞİL'Ödülü aldıktan sonra sahneye gelen Nevra Serezli, "Muhteşem bir seyirciye oyun oynamak bile bence başlı başına bir ödül. Yıllardır sanata ve sanatçıya değer veren Sabancı Vakfı'na teşekkür ederim. Ödüller bol, adı bile ağır, yaşam boyu başarı ödülü. Bunun altında kalmamak lazım. Benim aldığım yıl ömür boyu unutulmayacak. Başarı bir yolculuktur. Varış noktası değil. bende bu yolculukta eğer genç insanlara dokunabildiysem ne mutlu bana. Ödüller çok güzeldir ama dönüşte götürecek bir aileniz yoksa çok anlam ifade etmez. Ne mutlu bana ki her zaman arkamda beni destekleyen bir ailem var. şimdi bütün bunlar torunlarıma gidecek" ifadelerini kullandı.Bu yıl festival boyunca Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi sahnesi yarı kapasite bilet satışı ile hizmet verecek. Daha küçük bir sahneye sahip olan Sabancı Oda Tiyatrosu ise bu yıl pandemi nedeniyle festivalde hizmet vermeyecek. Pandemi önlemleri kapsamında oyun temsilleri öncesinde seyircilerin ateşi ölçülüp HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki QR kodların okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacak. Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olasılığı olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak, salonda ise birer aralık ile koltuk satışı yapılarak izleyiciler yarı kapasite ile ağırlanacak.

Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak olan uluslararası festival, 21 Haziran'da sona erecek. Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı; bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar 1 milyon 200 bine yakın seyirciye ulaştı. Bu yıl da pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek festivale ilginin yoğun olması bekleniyor.