22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi

03.06.2022 14:06
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Romanya'da gerçekleştirdikleri 22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi'ni tamamlayarak Bursa'ya döndü.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Romanya'da gerçekleştirdikleri 22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi'ni tamamlayarak Bursa'ya döndü.

Türkiye Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın da eşlik ettiği BALKANTÜRKSİAD heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ı, Romanya Ekonomi Bakanı Angel Iulian Calin ile Romanya Girişimcilik ve Turizm Bakanı Lucian Ilon Rus'u ziyaret etti. Heyet üyeleri ayrıca Invest in Romania Ajans yetkilisi Alexandru Mitroi ile de Romanya'daki yatırım fırsatlarını görüşürken, Bükreş Ticaret Odası'nda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Romanya'daki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, "24 kişilik BALKANTÜRKSİAD heyeti olarak, Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen Ulusal Kredi Garanti Fonu 20'nci yıl dönümü organizasyonuna özel davet üzerine katıldık. Finans Bakanı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı, Araştırma ve Dijtalleşme Bakanı, Yatırım ve AB Projeleri Bakanı, milletvekilleri, oda başkanları organizasyonda ödül alırken bir ödüle de Bursa ve Romanya arasındaki güçlü ilişkilerin sağlanması konusunda attığı adımlardan dolayı BALKANTÜRKSİAD layık görüldü. Derneğimiz adına ödülümüzü heyetimize eşlik eden Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Trabzon Milletvekilimiz Sayın Salih Cora aldı" dedi.

Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş görüşmeleri hakkında da bilgi veren Şakir, "Bükreş Ticaret Odası'nı da ziyaret ettik. Heyetimizi Bükreş Ticaret Odası Başkanı Iuliun Stocklosa karşıladı. Düzenlenen toplantıda Başkan Stocklosa heyetimize Romanya'daki ticari fırsatlarla ilgili sunum yaptı. Biz de Bursa'mızın ekonomik gücü hakkında bilgiler aktardık. Üyelerimiz ile Romen işadamları arasında gerçekleşen ikili iş görüşmelerinin ise önemli ticari bağlantıların başlangıcı olacağına inanıyoruz. Bu organizasyonda bizlere yardımcı olan Romanya Ticaret Bakanı Başdanışmanı, CNIPMMR- National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises Başkan Yardımcısı Sebahat Kaya'ya da özel olarak teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Şakir yurt dışı ekonomi zirvelerine önümüzdeki aylarda da devam edeceklerini sözlerine ekledi.


22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
YORUMLAR
500
Bursa'da engelli öğrenciler bir günlüğüne üniversiteli oldu Bursa'da engelli öğrenciler bir günlüğüne üniversiteli oldu Dağyenice Ultra Trail Nilüfer'de Başlıyor Dağyenice Ultra Trail Nilüfer'de Başlıyor
Kaynak: DHA

Romanya, Ekonomi, Rumeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:47:37. #1.13#
SON DAKİKA: 22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement