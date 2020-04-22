22 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

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22 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
1 saat önce
22 Nisan 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Müge Anlı ile Tatlı Sert
02:10 Müge Anlı ile Tatlı Sert
04:40 Seviyor Sevmiyor
05:10 Seviyor Sevmiyor
06:45 Mutlu Ol Yeter
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
20:00 Kuruluş Osman
23:45 Büyük Hazine
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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