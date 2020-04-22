22 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
02:00 Maç Saati
02:00 beIN Teknik
03:00 Futbolun Şehirleri
03:00 beIN Manşet
03:45 Süper Lig Kısa Özet
04:00 beIN Manşet
05:00 İyi Akşamlar İstanbul
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:30 Haftanın Öyküleri
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Wellness
14:30 beIN Teknik
15:30 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 beIN Wellness
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
22:00 Taraftar
23:00 Taraftar
23:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri