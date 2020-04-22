22 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Çiçero
02:00 Benden Bu Kadar
03:15 Badem Şekeri 3
04:00 Temizlik Benim İşim
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Yaparsın Aşkım
20:30 Aşkımızın Son Tekmesi
22:30 Sabahlar Olmasın
23:00 Sabahlar Olmasın
23:30 Benden Bu Kadar