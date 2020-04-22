22 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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22 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
1 saat önce
22 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:05 Ev Yapımı
01:40 52 Hafta
02:05 Tutunamayanlar
03:25 Sağlıklı Mutfak
04:10 Dert Ortağı
04:25 Gelin
04:25 Düğün
05:20 Dert Ortağı
05:50 İncir Ağacı
06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:50 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Düğün
17:00 Diyet
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:00 3'te 3 Tarih
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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