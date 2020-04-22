Son Dakika › TV › 22 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
22 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
1 saat önce
22 Nisan 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama 2020
06:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi