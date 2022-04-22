22 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trabzonspor - V. Karagümrük

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

08:00 Maç Saati

09:00 Y. Kayserispor - Ç. Rizespor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Y. Yozgatspor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Dg Sivasspor - A. Alanyaspor

14:45 Fta Antalyaspor-y. Kayserispor

15:00 Maç Saati

15:15 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 A. Alanyaspor - Fta Antalyaspor

17:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Kaleci ve Golcü

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show