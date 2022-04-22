22 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

22 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

22.04.2022 06:42
22 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

22 Nisan 2022 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

YORUMLAR
500
20 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı 20 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 06:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: 22 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement