Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
01:00 Spor Artı
02:00 Inter - Milan
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:05 İtalya Seri A Özetler
04:25 Spor Atlası
04:35 Futbol Anadolu
06:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 TBMM-TV
17:55 Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor
20:00 Spor Akşamı
20:30 Futbol Aklı
21:55 Juventus - Fiorentina
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika