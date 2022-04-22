22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

22.04.2022 06:42
22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

22 Nisan 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

01:00 Spor Artı

02:00 Inter - Milan

03:45 İngiltere Premier Lig Özetler

04:05 İtalya Seri A Özetler

04:25 Spor Atlası

04:35 Futbol Anadolu

06:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Avrupa'dan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 TBMM-TV

17:55 Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor

20:00 Spor Akşamı

20:30 Futbol Aklı

21:55 Juventus - Fiorentina

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Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu! Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu! 20 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 20 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, İtalya, Milan, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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