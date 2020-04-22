22 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 22 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

22 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Amatör branşları kapatmak çözüm değil"Günlerimizi çocuklarla spor yaparak, kitap okuyarak geçiriyoruz""Öğleden önce çamaşır, bulaşık bana ait""Sporcularımız paniğe kapılmasın;

22 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Amatör branşları kapatmak çözüm değil

"Günlerimizi çocuklarla spor yaparak, kitap okuyarak geçiriyoruz"

"Öğleden önce çamaşır, bulaşık bana ait"

"Sporcularımız paniğe kapılmasın; kaybolan bir şey yok"

"İnternet üzerinden antrenman yaptırmayı doğru bulmuyorum"

"Dünyada herkes eşit şartlarda hazırlanıp, olimpiyat mücadelesi verecek"

"Federasyonların olağan genel kurulları ile ilgili çalışma yapılıyor"

"Herkesi evinde sporla sağlıklı kalmaya davet ediyorum"

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben de merak ediyorum

"UEFA'nın ve federasyonun birinci önceliği oynamaktan yana"

"Bilim Kurulu ve TFF en sağlıklı kararı verecektir"

"Otelde 1.5-2 aylık kampa çok sağlıklı bakmıyorum"

"Bence seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey"

" Antalya'da Haziran ve Temmuz'da oynamak kolay değil"

"Erzurum şehri ve camiası Süper Ligi hak ediyor"

"2 günlük çalışmayla Akhisarspor maçı oynadık"

" Beşiktaş'ta 156 gol attım"

"Benim jübilem son gerçek jübile gibi duruyor"

" Süleyman Seba'nın oyuncusu olmak çok önemliydi"

"Bizim oyuncularımıza aktardığımız şeyleri geçmişte bize aktaran olmadı"

"Verilen sözlerin namus olduğunu Süleyman ağabey döneminde yaşadık"

Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum

"Tüm takım video konferans yoluyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

"Ligin kalan 8 haftasında hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zorlanacağız"

"Önümüzdeki sene Gaziantep Avrupa kupalarına oynayacaktır"

"En çok etkilendiğim futbolcu Yusuf Şimşek"

"Akhisarspor ile Avrupa Ligi'nde oynamak gurur vericiydi"

"Sumudica ligin önemli hocalarından"

"Hem Akhisarspor, hem de Kayserispor ile Fenerbahçe'ye attığım golleri beğeniyorum"

" Sergen Yalçın, Hazma Hamzaoğlu, Sumudica ve Güvenç Kurtar kariyerimde önemli hocalar"

Belçika'dan gelen kaleci Berke Özer Gümüşhane'de karantinada

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürerken, Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile dün akşam yurda geldi. Genç kalecinin bulunduğu kafile, sağlık kontrollerinin ardından Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı.


Hamza Yerlikaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:27 Kaynak: DHA

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