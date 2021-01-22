22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

22.01.2021 06:42
22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı, System.String[]

22 Ocak 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:10 Judo

00:40 Haberler

00:45 Snooker

02:45 Alp Disiplini

03:30 Rally Raid

04:00 Rally Raid

05:00 Bisiklet

07:00 Tenis

07:00 Bisiklet

08:00 Rally Raid

09:00 Rally Raid

09:30 Alp Disiplini

09:30 Biatlon

10:00 Alp Disiplini

10:30 Snooker

11:10 Alp Disiplini

12:30 Judo

13:00 Nordic Combined

13:30 Biatlon

13:30 Alp Disiplini

14:30 Biatlon

15:30 Biatlon

16:05 Biatlon

17:55 Alp Disiplini

18:00 Biatlon

18:40 Alp Disiplini

19:00 Kayakla Atlama

19:30 Haberler

19:35 Nordic Combined

20:20 Nordic Combined

21:15 Alp Disiplini

21:35 Nordic Combined

22:05 Haberler

22:10 Nordic Combined

22:40 Kayakla Atlama

23:10 Biatlon

22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport, Bisiklet, Ralli, Judo, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar
Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti         
00:06
Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi         
20:33
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 06:56:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei