22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:10 Judo

00:40 Haberler

00:45 Snooker

02:45 Alp Disiplini

03:30 Rally Raid

04:00 Rally Raid

05:00 Bisiklet

07:00 Tenis

07:00 Bisiklet

08:00 Rally Raid

09:00 Rally Raid

09:30 Alp Disiplini

09:30 Biatlon

10:00 Alp Disiplini

10:30 Snooker

11:10 Alp Disiplini

12:30 Judo

13:00 Nordic Combined

13:30 Biatlon

13:30 Alp Disiplini

14:30 Biatlon

15:30 Biatlon

16:05 Biatlon

17:55 Alp Disiplini

18:00 Biatlon

18:40 Alp Disiplini

19:00 Kayakla Atlama

19:30 Haberler

19:35 Nordic Combined

20:20 Nordic Combined

21:15 Alp Disiplini

21:35 Nordic Combined

22:05 Haberler

22:10 Nordic Combined

22:40 Kayakla Atlama

23:10 Biatlon