22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

22.01.2021 06:42
22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

22 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Juventus - Napoli

02:00 Stadyum

03:45 Stadyum

04:25 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma

04:25 Lazio - Parma

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:45 TFF 1. Lig Goller

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Bundesliga

09:35 Almanya Bundesliga Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Tbmm - Tv

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

20:00 Spor Akşamı

20:45 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü Transfer

23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma

22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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