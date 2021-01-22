Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Juventus - Napoli
02:00 Stadyum
03:45 Stadyum
04:25 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma
04:25 Lazio - Parma
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:45 TFF 1. Lig Goller
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:35 Almanya Bundesliga Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Tbmm - Tv
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü Transfer
23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika