22 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
22.01.2021 06:42
22 Ocak 2021 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Program
02:30 Doya Doya Moda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
05:45 Oynat Bakalım
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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