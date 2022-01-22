Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
05:20 Yılport Samsunspor - Kocaelispor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Nasadoge Menemenspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altınordu - İstanbulspor A.Ş.
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Altınordu - İstanbulspor A.Ş.
18:00 % 100 Futbol
18:55 MKE Ankaragücü - Altaş Denizlispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Altaş Denizlispor
21:00 Futbol Gecesi
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika