Son Dakika Haberleri: 22 Ocak Salı Dha Spor Gündemi

22 Ocak Salı Dha Spor Gündemi

1 saat önce

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyorZİRAAT TÜRKİYE KUPASI18.00 Akhisarspor - Kayserispor 19.45 Boluspor - Galatasaray BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

22 Ocak Salı Dha Spor Gündemi, System.String[]
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

18.00 Akhisarspor - Kayserispor  

19.45 Boluspor - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Banvit - Sidigas Avellino

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Boluspor, Kayserispor, Spor
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