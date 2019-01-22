22 Ocak Salı Dha Spor Gündemi
1 saat önce
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyorZİRAAT TÜRKİYE KUPASI18.00 Akhisarspor - Kayserispor 19.45 Boluspor - Galatasaray BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18.00 Akhisarspor - Kayserispor
19.45 Boluspor
- Galatasaray
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
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