Üye Girişi
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler - Son Dakika

22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler

02.02.2022 17:21
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler

EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılına girilmesi ve plaka kodunun da 22 olması nedeniyle ilan edilen '2022 Edirne Yılı'na özel '02.02.2022' tarihini alan 5 çiftin nikahı, belediyede kıyıldı.

EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılına girilmesi ve plaka kodunun da 22 olması nedeniyle ilan edilen '2022 Edirne Yılı'na özel '02.02.2022' tarihini alan 5 çiftin nikahı, belediyede kıyıldı. Tuğba Uyraker ile evlenen Hakan Sönmez (25), "Tarihi isteyerek aldık. Edirne hatırası olarak bu tarih bizim için çok önemli olacak" dedi.

Kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle 2022, Edirne Belediyesi'nde alınan kararla 'Edirne Yılı' olarak ilan edildi. Hem 2022'nin 'Edirne Yılı' hem de kentin plaka kodunun 22 olması nedeniyle 5 çift, nikahları için '02.02.2022'ye randevu aldı. Edirne Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende hayatlarını birleştiren çiftler, tarihin kendileri için özel olduğunu söyledi.

'BU TARİHİ ÇOK İSTEDİK, ÇOK MUTLUYUZ'Öğleden sonra saat 2'de kıyılan nikahla Tuğba Uyraker (29) ile hayatını birleştiren Hakan Sönmez, "Bu tarihi bilerek ve isteyerek aldık. Hem Edirne'nin plakası hem de '2022 Edirne Yılı' olması dolayısıyla bu tarihi seçtik. Doktorlarımızın da çalışmama günleri vardı, onlara rağmen çabaladık ve tüm evrakları topladık. Memur arkadaşlarımızdan da bu tarihi istedik. Tarihi biz çok istedik ama saatin 2'ye denk gelmesi tesadüf oldu. Çok güzel oldu, çok mutluyuz bu durumdan. Edirne hatırası olarak bu tarih bizim için çok önemli olacak" dedi.'HERKESE NASİP OLMAZ'Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın da 2022'nin Edirne için çok özel yıl olduğunu belirterek, "2022 yılının 2'nci ayının 2'nci günü evlenmek herkese nasip olmaz. Dilerim ki arkadaşlarımızın evlilikleri bir ömür boyunca, böyle ahenkli şekilde devam eder. 2022 yılı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın girişimleriyle belediye meclisimizin kararıyla 'Edirne Yılı' ilan edildi. Hem Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı hem de ilimizin plaka kodunun 22 olması nedeniyle 'Edirne Yılı' olarak adlandırıldı. Bu özel yılda, bu özel günde evlenen kardeşlerimize bir kez daha mutluluklar diliyorum" diye konuştu.Edirne Belediyesi nikah memuru Ahmet İşler de bugün evlenen 5 çiftin çok şanslı olduğunu kaydederek, "Şanslı 5 çiftimiz, bu güzel tarihi seçtiler. 'Edirne Yılı' olarak seçtiğimiz yılda şubat ayında 5 özel çiftimiz yuvayı kurmak üzere birlikteliklerini evlilikle taçlandırıyorlar. Ben de nikah memuru olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok anlamlı bir tarih, bu tarih. Tekerrür etmeyeceği için onlar da kendilerini çok şanslı hissediyorlar. Çiftlerimize de mutluluklar diliyorum" dedi.

22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
YORUMLAR
500

Edirne Belediyesi, Evlilik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: 22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement