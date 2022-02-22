22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı - Son Dakika
Üye Girişi

22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı

22.02.2022 18:31
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı

EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılında ilan edilen '2022 Edirne Yılı' ile birlikte plaka kodunun da 22 olmasını fırsat bilen Edirneli 22 çift, evlilik tarihini unutulmaz kılmak için 22.02.2022 günü nikah masasına oturdu.

EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılında ilan edilen '2022 Edirne Yılı' ile birlikte plaka kodunun da 22 olmasını fırsat bilen Edirneli 22 çift, evlilik tarihini unutulmaz kılmak için 22.02.2022 günü nikah masasına oturdu. Günün 22'nci nikahının kıyıldığı Amerikalı Ethan Champagne ile Aydan Azapağası çifti, nikahın unutulmayacak bir tarihte yapıldığını dile getirdi.

Edirne Belediyesi, Belediye Meclis Kararıyla Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, belediyenin kuruluşunun 155'nci yılı, tarihi belediye binasının da 122'inci yılı olması ve Edirne'nin 22 plakaya sahip olmasından dolayı 2022 yılı Edirne Yılı olarak ilan etti. Edirne için özel bir günü temsil eden 22.02.2022 dolayısıyla kentteki 22 çift nikah tarihlerini bugüne aldı. Edirne Belediye Başkanlığı nikah salonunda, bugünü unutulmaz kılmak isteyen çiftler bir ömür yaşama 'evet' dedi.

Günün 22'nci ve son nikahı ise İstanbul'da yaşayan Amerikalı öğretmen Ethan Champagne ile mimar Arzu Azapoğlu çifti ile gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kıydığı nikah sonrası konuşan Amerikalı damat Champagne, bu tarihi kolay kolay unutamayacaklarını söyledi. Champagne, "Ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü çok uzak ülkelerden gelip birbirimizi tanıdık ve bu özel günde de nikahımız kıyıldı, artık birlikteyiz. Bundan sonra bu tarihi de kolay unutmayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Gelin Aslı Azapağası da 22'nci nikahın kendilerine denk gelmesinin nikaha ayrı bir anlam kattığını belirterek, "Aslında 22'si olmasını annem istemişti ama 22'nci nikah olacağını biz de bilmiyorduk, şaşırdık. İstanbul'da arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık Ethan'la. Bugün de evlendik, bizim için gerçekten özel bir gün oldu" dedi.

22 Şubat'ın özel ve anlamlı bir gün olduğuna belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, "2022 Edirne Yılı'ndayız. Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı. Çiftimiz hem 22.02.2022'de evleniyorlar hem de bugün kıydığımız 22. nikah. Bizim için de anlamlı" ifadelerini kullandı. Aile cüzdanını gelinin ananesine teslim eden Gürkan, ABD vatandaşı Ethan Champagne'ye Türk Bayrağı hediye etti.


22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı
YORUMLAR
500
Kütahya'da 11 çiftin nikahları '22.02.2022'de kıyıldı Kütahya'da 11 çiftin nikahları '22.02.2022'de kıyıldı 22 çift, 22.02.2022 tarihinde Edirne Günü'nde 'evet' dedi 22 çift, 22.02.2022 tarihinde Edirne Günü'nde 'evet' dedi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: 22 plakalı Edirne'de, 22.02.2022'de 22 nikah kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement