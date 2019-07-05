22 saatin ardından dinlenirken bulundu
31 dakika önce
Giresun'da dün kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası İbrahim Yılmaz, sağ şekilde bulundu.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
'da dün kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası İbrahim Yılmaz
, sağ şekilde bulundu.
AKUT, AFAD
, JÖH ve vatandaşların katıldığı arama sonucu yaklaşık 22 saat sonra evinin 750 metre batı tarafından dinlenirken bulunan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
112 ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz, daha sonra ailesine teslim edildi. - GİRESUN
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