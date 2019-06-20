Son Dakika Haberleri: 22. şampiyonluğa Köln'de coşkulu kutlama
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22. şampiyonluğa Köln'de coşkulu kutlama

1 saat önce

KÖLN Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi.

22. şampiyonluğa Köln'de coşkulu kutlama, System.String[]
KÖLN Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi. Taraftarlar kupalarla fotoğraf çektirdi. Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, burada yaptığı konuşmada, her türlü zorluk ve engeli aşarak kendilerine şampiyonluk sevinci yaşatan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz başta olmak üzere yöneticilere ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Peker, "Galatasaraylı olmak demek, sadece şampiyonluklarla açıklanamayan, sadece kültürle tarif edilemeyen, sosyal dayanışmayla, sevgiyle, olağanüstü güçlü kazanma arzusu ve sınır tanımaz büyüme hırsıyla anlatılamayan bir yaşam biçimine sahip olmak demektir. Galatasaraylılık bir sevdadır, gönülden yaşanır. Galatasaraylılık bir aşktır, ölümsüzdür" diye konuştu.

Peker gecede konuşma yapan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik'e birer plaket verdi. Etkinliğin sonunda sanatçılar sahne aldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:03 
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