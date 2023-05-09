Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi

09.05.2023 12:20

İstanbul Sultangazi'de iki hırsızlık şüphelisi, girdikleri binadaki su sayaçlarını çalarak binada yaşayanların susuz kalmasına neden oldu. Apartman sakinleri, "Bunları çalıp düşük paralara satıyorlar, buna kadar düşmüşler" sözleriyle isyan etti.

22 adet su sayacının çalındığı olay, 7 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada gerçekleşti. Yüzlerini kapüşonla gizlemeye çalışan iki şüpheli katları tek tek dolaşarak su sayaçlarını söktü. İki şüpheli, çaldıkları su sayaçlarını yanlarında getirdikleri çanta ve bir poşete koyduktan sonra binadan ayrıldı.

Su sayaçlarının çalındığı, binada yaşayanların suların akmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Vanaları kontrol etmek isteyen apartman sakinleri, su sayaçlarının çalındığını fark etti.

"BİRÇOK ZARARA UĞRADIK"

Binada ofisi bulunan Enes Genç, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabahleyin arkadaşlar görmüşler. Binaya girilmiş, kamera kayıtlarından da kontrol ettik. Tüm su sayaçlarını sökmüşler; binanın içi su dolmuş. Asansör bozulmuş. Birçok zarara uğradık.

Toplam 4 katın su sayaçlarını sökmüşler öndeki dükkanlarla birlikte. Bir katta zaten 6 sayaç var. Yaklaşık 22 tane sayaç sökülmüş. Birkaç tanesini sökememiş bırakmışlar. Sadece sayaçları söküp götürmüşler, diğer ekipmanlara zarar vermemişler.

"DÜŞÜK PARA EDİYOR AMA BUNA KADAR DÜŞMÜŞLER"

Su sayaçlarını satmak için götürdüklerini düşünüyoruz. Dünden beri binanın tamamında su yok çünkü birçok noktada vanalar takılmadığı için su akıyor. Binada su yok.

Çalıp bunu düşük paralara satacaklar. Bunlar düşük para eden malzemeler ama bunlara kadar düşmüşler, çalıp satıyorlar."

YORUMLAR
500

Sultangazi, İSKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Ronaldo'ya rakip oldu! Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibine imzayı attı
12:33 Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı
12:19 Son Dakika! Kamu işçisine yüzde 45 zam! En düşük maaş 15 bin TL oldu
12:13 Al-Nassr'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, son maçta yaptığı hareketle büyük tepki topladı
12:13 Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi
12:07 Hırsızların su sayaçlarını çaldığı apartman sakinleri susuz kaldı
12:10 Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp
12:07 Her geçen gün daha antipatik bir hal alıyor! Ronaldo'nun maç sonu yaptığı hareket büyük tepki çekti
12:04 Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a cevap: Çok ayıp
11:36 14 Mayıs'ta parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının sandığa gidecekleri adresler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 13:22:40. #1.13#
SON DAKİKA: Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement