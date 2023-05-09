Su sayaçları soyguncular tarafından çalınan binada sular kesildi

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22 adet su sayacının çalındığı olay, 7 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada gerçekleşti. Yüzlerini kapüşonla gizlemeye çalışan iki şüpheli katları tek tek dolaşarak su sayaçlarını söktü. İki şüpheli, çaldıkları su sayaçlarını yanlarında getirdikleri çanta ve bir poşete koyduktan sonra binadan ayrıldı.

Su sayaçlarının çalındığı, binada yaşayanların suların akmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Vanaları kontrol etmek isteyen apartman sakinleri, su sayaçlarının çalındığını fark etti.

"BİRÇOK ZARARA UĞRADIK"

Binada ofisi bulunan Enes Genç, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabahleyin arkadaşlar görmüşler. Binaya girilmiş, kamera kayıtlarından da kontrol ettik. Tüm su sayaçlarını sökmüşler; binanın içi su dolmuş. Asansör bozulmuş. Birçok zarara uğradık.

Toplam 4 katın su sayaçlarını sökmüşler öndeki dükkanlarla birlikte. Bir katta zaten 6 sayaç var. Yaklaşık 22 tane sayaç sökülmüş. Birkaç tanesini sökememiş bırakmışlar. Sadece sayaçları söküp götürmüşler, diğer ekipmanlara zarar vermemişler.

"DÜŞÜK PARA EDİYOR AMA BUNA KADAR DÜŞMÜŞLER"

Su sayaçlarını satmak için götürdüklerini düşünüyoruz. Dünden beri binanın tamamında su yok çünkü birçok noktada vanalar takılmadığı için su akıyor. Binada su yok.

Çalıp bunu düşük paralara satacaklar. Bunlar düşük para eden malzemeler ama bunlara kadar düşmüşler, çalıp satıyorlar."