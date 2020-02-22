22 Şubat 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Gece Haberleri
01:15 Gece Görüşü
01:15 Akıl Çemberi
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
07:50 Afiş
08:00 Güne Merhaba
08:45 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Haber
12:40 Spor
13:00 Haber
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
14:00 Haber
15:00 Haber
15:30 Klinik
16:00 Haber
16:00 Günlük
16:25 Sağlık Kontrolü
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
17:00 Haber
17:30 Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
18:00 5N1K
20:45 CNN TÜRK Masası
21:00 CNN TÜRK Masası
21:00 Akıl Çemberi