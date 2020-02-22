22 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 22 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

22 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

46 dakika önce

22 Şubat 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

22 Şubat 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:45 Çember: Hayalet Gemi

02:40 Sevdim Seni Bir Kere

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

03:40 Hayalimdeki Gelinlik

04:00 Hayalimdeki Gelinlik

05:40 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Babil

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Dizi

20:00 Jurassic World

22:30 Jurassic World

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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