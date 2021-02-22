22 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

22 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı
22.02.2021 06:42
22 Şubat 2021 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kardeşlerim
01:30 Kanatsız Kuşlar
03:20 Kanatsız Kuşlar
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:00 Kardeşlerim
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Maraşlı
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