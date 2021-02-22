Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:00 Maç Sonu
03:45 Maç Saati
04:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 Uefa Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 BB Erzurumspor - A. Hatayspor
13:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - A. Hatayspor
15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
16:00 Gaziantep FK - FTA Antalyaspor
16:45 Süper Lig
17:00 Gaziantep FK - FTA Antalyaspor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Göztepe
19:00 MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Göztepe
20:00 MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor
21:00 Süper Lig
22:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika