22 Şubat 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:40 CNN TÜRK Masası

01:40 Ne Oluyor?

06:00 Güne Merhaba

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:30 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Haber

10:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

11:00 Haber

12:00 Haber

12:00 Gündem 12

13:00 Gündem 13

13:00 Haber

14:00 Haber

14:00 Bugün

14:40 Baştan Sona Sağlık

15:00 Haber

15:00 Bugün

16:00 Günlük

16:00 Haber

17:00 Haber

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

20:30 Tarafsız Bölge

21:00 Ne Oluyor?