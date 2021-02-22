22 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Matrix Revolutions

02:30 Sarışın Kadın

03:15 Müzik Arası

04:15 Afili Aşk

04:15 5N 1K

05:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Karınca Adam

16:00 Yüzleşme

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Cenaze İşleri

22:15 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu