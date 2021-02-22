22 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

22 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
22.02.2021 06:42
22 Şubat 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Matrix Revolutions
02:30 Sarışın Kadın
03:15 Müzik Arası
04:15 Afili Aşk
04:15 5N 1K
05:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Karınca Adam
16:00 Yüzleşme
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Cenaze İşleri
22:15 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
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