22 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

22 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
22.02.2021 06:42
22 Şubat 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Seni Çok Bekledim
00:15 Sefirin Kızı
03:00 İlk Kurşun
03:00 Sivil Cephe
04:30 Türk Müziği
05:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:45 En Güzel Bölüm
16:10 Seni Çok Bekledim
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
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