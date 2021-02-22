22 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Gönül Dağı

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Payitaht Abdülhamid

03:00 Diriliş Ertuğrul

04:05 Yedi Numara

04:50 Işığın Prensesi

05:00 Ailenin Yeni Üyesi

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

07:05 Böyle Bitmesin

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:15 Diriliş Ertuğrul

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:05 Benim Adım Melek

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun