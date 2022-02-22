Üye Girişi
22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

22.02.2022 06:42
22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

22 Şubat 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:35 Spor Artı

01:35 İngiltere Premier Lig Özetler

02:05 İtalya Seri A Özetler

02:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:55 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:30 Spor Takvimi

03:35 Futbol Gecesi

05:05 Teknik Analiz

06:33 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:40 İtalya Seri A Özetler

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

20:50 Spor Toto Süper Lig Goller

21:00 Futbol Anadolu

23:00 İleri Üçlü

YORUMLAR
500
22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı Hentbol: Erkekler Süper Lig Hentbol: Erkekler Süper Lig 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 06:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: 22 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement