22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı - Son Dakika

22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 22 suçtan aranan Mehmet Kalaycı, (30) jandarma ekiplerince narenciye bahçesinde yakalandı.

22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 22 suçtan aranan Mehmet Kalaycı, (30) jandarma ekiplerince narenciye bahçesinde yakalandı. 19 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kalaycı, cezaevine gönderildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'yaralama', 'tehdit', 'cebir', 'konut dokunmazlığını ihlal', 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi toplam 22 suçtan aranan Mehmet Kalaycı'nın mahalledeki bir evde olduğu bilgisine ulaşan jandarma asayiş ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini fark eden Kalaycı, kaçmaya başladı. Jandarmanın bir süre kovaladığı şüpheli kaçtığı narenciye bahçesinde yakalandı. Kalaycı'nın 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 13 bin 740 para cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kalaycı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mehmet Kalaycı, Jandarma, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
02:23 DHA YURT BÜLTENİ - 16
02:12 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş umreden dönen vatandaşlara uyardı
02:12 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
02:10 Irak'ta 8 vilayet daha koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
02:09 Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:55:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 suçtan aranan şüpheli, narenciye bahçesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]