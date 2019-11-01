Son Dakika Haberleri: 22 suçtan aranıyordu, kontrol noktasında yakalandı (2)- Yeniden
Son Dakika Güncel 22 suçtan aranıyordu, kontrol noktasında yakalandı (2)- Yeniden

22 suçtan aranıyordu, kontrol noktasında yakalandı (2)- Yeniden

7 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 22 suçtan arama kaydı olan A.G. (47), yol kontrolünde, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

22 suçtan aranıyordu, kontrol noktasında yakalandı (2)- Yeniden, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 22 suçtan arama kaydı olan A.G. (47), yol kontrolünde, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece 10 dosyadan tutuklandı.

Tarsus Jandarma Komutanlığı'nın yol kontrolü ve arama uygulamasında, otomobil sürücüsü A.G. durduruldu. A.G.'nin yapılan sorgulamada; 19 'dolandırıcılık', 2 'resmi belgede sahtecilik', 1 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' olmak üzere toplam 22 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.G., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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