22 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
00:30 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
02:30 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 La Liga Özetler
05:40 Süper Lig Özetler
05:45 Arsenal - Manchester City
06:10 La Liga Özetler
06:15 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
06:15 Manchester United - Chelsea
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:20 Süper Lig Özetler
12:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
15:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Arsenal - Manchest
16:00 Spor Bülteni
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:30 Arsenal - Manchester City
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Dünyanın Klasikleri
20:00 La Liga Özetler
20:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
21:00 Aktüel Futbol
21:00 İleri Üçlü
23:00 Spor Artı