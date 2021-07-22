Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Fulya ile Umudun Olsun
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Yasak Elma
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban
22:00 Kefaret
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika