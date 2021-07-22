22 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:30 Fulya ile Umudun Olsun

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Yasak Elma

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

22:00 Kefaret