Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 İsveç - ABD
03:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Manşet
10:55 Meksika - Fransa
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika