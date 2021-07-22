22 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol Transfer

02:00 İsveç - ABD

03:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

05:10 Takvim Yaprakları

05:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA Euro 2020 Özetler

10:00 Spor Manşet

10:55 Meksika - Fransa

13:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi