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22 Temmuz Dünya Beyin Günü

51 dakika önce

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) Dünya Beyin Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

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Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) Dünya Beyin Günü dolayısıyla panel düzenlendi.
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda, moderatörlüğünü Prof. Dr. Şebnem Atıcı ve Prof. Dr. Fevziye Toros'un yaptığı panelde, Dünya Başağrısı Cemiyeti (IHS) Toplumsal Farkındalık Komisyonu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Aynur Özge, migren konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Özge, yaptığı konuşmada, Dünya Beyin Günü dolayısıyla bu yıl migren konusunun ele alındığını söyledi.
Migren hastalığına farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Özge, bugün Mersin'de 50 merkezde migrene yönelik bilgilendirme yapıldığını kaydetti.
Özge, şöyle devam etti:
"Migren, insanların yaşam kalitesini bozan hastalıkların başında geliyor. Bu, ataklarla seyreden bir hastalık. Genetik yatkınlığı olan kişilerde belirli tetikleyiciler olduğunda yaşanan ağrılardır. Bu ağrıların çok büyük kısmı doğru teşhis alamıyor. Migren, topluma ekonomik ve sosyal yükü açısından en önemli ikinci hastalık olarak kabul ediliyor. Türkiye'de migren sıklığı ise her 5 kadından biri, 10 erkekte ise birinde migren olduğunu biliyoruz. Mersin'de okul çalışmalarımız da bulunuyor. İlköğretim çağındaki çocuklarda yüzde 10,4, ortaokul ve lisede ise yüzde 17,8 oranında tedavi gerektiren migren hastalığının olduğunu tespit ettik."
Özge, migren konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Üniversitesi, Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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